日前吳奇隆讓老婆劉詩詩入住一晚要價1萬2的VIP頂級月子中心，卻遭大陸網友狠酸「太摳門」，究竟坐月子花多少錢才是合理價位呢？真的有需要住月子中心，在家坐月子不行嗎？中天綜合台節目《叫我神隊友》明（3）晚9點將播出「月子中心這麼貴，到底要在家坐月子還是讓專業的來」，邀請藝人楊千霈及楊皓如在節目中分享坐月子的經驗。楊千霈自曝生第一胎時，坐月子坐好坐滿45天，共花了約70萬，沒想到竟是4個行程無限輪迴讓她沒有休息到還更累。

主持人黑人陳建州聽到楊千霈花70萬坐月子也驚呆。（圖／中天提供）

目前懷孕六個月的楊千霈表示早已訂好月子中心，「現在先生都很疼老婆，VIP房都要先預訂，不然搶不到。」她也分享自己生完第一胎後住進月子中心，身體經調養後確實健康了不少，但其實在月子中心媽媽依舊是處於很忙碌的狀態，「大家都說月子中心可以好好休息，但我並沒有好好休息。」楊千霈表示每天都在「吃飯、擠奶、餵奶、洗奶瓶」中輪迴，約3小時就要循環一次這樣的流程，就連半夜3點母性大噴發的她也堅持要頂著黑眼圈親餵母乳。

楊皓如則表示在家坐月子簡直是噩夢一場。（圖／中天提供）

藝人楊皓如生第一胎時在家坐月子，生第二胎則是住進了月子中心，回想起在家坐月子的經驗，她表示：「在家裡坐月子就是噩夢一場，除了省錢外沒有其他好處。」楊皓如解釋，因為在家中坐月子常會有親戚來探訪，每個人對育兒都有自己的一套看法，曾經有親戚看到她兒子側睡，激動大吼：「怎麼可以側睡！會猝死！要仰睡！」於是她就讓兒子仰睡，沒想到楊媽媽走進房間看到仰睡的孩子竟說：「怎麼可以仰睡！睡成一個大扁頭，醜得要命！要側睡！」各種不同的建議從四面八方湧進讓楊皓如好困擾，她開玩笑表示這些不同的建議「導致我兒子現在笑起來臉有點歪」，浮誇又生動的闡述過程笑翻現場眾人。

筋肉媽媽則是請月嫂到家中坐月子。（圖／中天提供）

神隊友老婆筋肉媽媽則是分享請月嫂來家裡坐月子的經驗，她請的月嫂是個愛用民俗療法的山東大媽，不但使出揉山東饅頭的力氣幫她通乳，強勁的力道造成筋肉媽媽胸部出血、發炎，甚至發燒，沒想到月嫂竟還拿出高麗菜葉說：「妳這個敷高麗菜葉可以消炎、降溫！」讓筋肉媽媽好傻眼。想了解更多坐月子的經驗談與建議，敬請鎖定中天綜合台明天(6/3)晚間9點《叫我神隊友》。

(中時電子報)