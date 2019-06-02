「勃勒花開集食行勒花季活動」1日上午在蘆洲仁愛公園熱鬧展開，綿密交疊的阿勃勒「黃金隧道」，成為當地熱門景點（吳亮賢攝）

吳明機表示，每年參與的人潮越來越多，這對蘆洲區民是很好的活動，市府會繼續支持舉辦。(吳亮賢攝)

6月是屬於阿勃勒的季節，金黃色的勃勒花陸續綻放，蘆洲區公所1日上午在仁愛公園舉辦「勃勒花開集食行勒花季活動」，新北市副市長吳明機也到場同樂，除了有綿密交疊的阿勃勒形成的「黃金隧道」，還有一系列精彩的表演及活動攤位，現場宛如熱鬧的花季嘉年華，吸引大批人潮。

花季活動以「集食行勒」為主軸，公園廣場內設計多處特色景點印章，民眾蒐集完成後，就可兌換一份沁涼的豆花，坐在新北市獨一無二阿勃勒「黃金隧道」下品嘗，感受初夏微風。

區長施得仰指出，活動現場共設有三個贈品攤位，免費提供2000份的枝仔冰、爆米花及造型氣球，另外還有仁愛國小太鼓樂團、氣球天使、文德幼兒園直排輪、來來幼兒園舞蹈及中東肚皮舞等精彩表演，讓民眾有看、有吃又有得拿。

吳明機表示，每年參與的人潮越來越多，這對蘆洲區民是很好的活動，市府會繼續支持舉辦，同時感謝里長及許多志工團隊，種植很多果樹，打造仁愛公園為「水果公園」，再加上獨特的阿勃勒「黃金隧道」，可說是著名的新北熱門景點。

今年花季活動也加碼消防局、警察局及衛生局聯合辦理的「寓教於勒趣味體驗營」，有地震車、滅火體驗、反毒反詐騙拼圖樂等活動，幫助大小朋友建立正確的消防、衛生及保安生活知識。

(中時 )