立法院會期上個月31日結束，民進黨團初步規劃6月17日召開臨時會，力拚三讀通過《公投法》修法與通過4名大法官人事同意權案，此外，包括「產創條例草案」、「境外資金匯回管理運用及課稅條例草案」等5項經濟法案也列入考量。國民黨團新任總召曾銘宗痛批，法案缺乏急迫性、正當性，「一定會傾全力反對」。

為確定臨時會時程與欲通過的法案，民進黨團日前著手開會討論，原則上規劃六月中旬召開臨時會，時間點可能落在6月17日當週，民進黨立法院黨團幹事長管碧玲表示，臨時會大概進行兩到三週，可能要到7月初才結束。

至於力圖在臨時會通過的法案內容，民進黨立法院黨團總召柯建銘說，主要的法政議案是「公民投票法修正草案」、司法院秘書長呂太郎等4名「大法官人事同意權案」，以及淘汰不適任法官的「法官法修正草案」。

柯建銘指出，此外也力拚通過包括延長租稅優惠至10年的「產業創新條例部分條文修正草案」，促資金回流的「境外資金匯回管理運用及課稅條例草案」，增加長照扣除額的「所得稅法」，以及「工廠管理輔導法」與「海關進口稅則修正草案」等5項經濟法案。

民進黨立委李俊俋說，召開臨時會需要討論特定事項，目前黨團積極盤整臨時會欲通過的重要法案，將在臨時會前提出來，並召開談話會確認時程與議案。

對於民進黨團擬召開臨時會，國民黨立法院黨團新任總召曾銘宗批評，目前民進黨團提出來的法案根本沒有急迫性、正當性，且臨時會可排除議事杯葛相對爭議法案，「一定會傾全力反對」。他直指，民進黨在野拼命推動公投修法，打開鳥籠公投後又重新改成鐵籠公投，真的對不起「蔡公投」，也對不起林義雄。

公教年資補償金將在本月30日到期，全教總理事長張旭政日前指出，部分朝野立委提案回復補償金，但仍卡關無法通過。對此，柯建銘表示，相關法案還沒有在委員會排案審查，即便完成初審，也有可能需要歷經1個月朝野協商冷凍期，「應該會來不及」。

(中時 )