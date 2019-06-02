嶺東科技大學2日舉行畢業典禮，該校執行教學卓越計畫，推就業即戰力後的首批具備就業六力的學生，也將踏出校園，迎接職場挑戰。市長盧秀燕到場祝賀，鼓勵畢業生別畏懼未來的道路，盡情體驗人生，即使可能遭遇挫折，仍勇敢冒險，堅定心念、築夢踏實。

嶺東科技大學今日舉辦107學年度畢業典禮，除市長盧秀燕出席祝福外，教育局副局長劉火欽、嶺東科大董事長張天津也到場同賀，盧秀燕為一群平均年齡55歲的樂齡畢業生撥穗正官，氣氛溫馨。

盧秀燕表示，隨著全球化時代來臨，現代公民應胸懷「立足台灣、放眼全世界」。而「盡心努力」雖並不是成功的入場券，卻是成功的必要條件。未來即使面臨種種的挑戰，仍要勇敢冒險，本著「無所為而為」的學習態度，將會得到最好的回饋。

盧秀燕分享自己的參選經驗表示，雖然當時曾遇到挫折，卻還是毅然決然實現自己的夢想，並且懷著感恩的心持續做好本分，希望這樣的經驗可激勵學生堅定心念、築夢踏實。

嶺東科大校長趙志揚表示，學校的教學除提升學生「職能專業力」外，更提供多種「國際移動力」方案增廣學生國際視野，透過「服務學習力」促使學生重視社會關懷議題，成為一個有溫度的人，並以全人教育理念培育優秀職場生力軍。

教育局說明，今年的畢業生是嶺東科大執行教學卓越計畫，力推就業即戰力後的首批具備就業六力的學生，四年來透過學校教育讓學生在畢業前即具備資訊應用力、國際移動力、中文表達力、體能健促力、服務學習力及職能專業力與職場緊密接軌，提升就業競爭力。

教育局表示，相較以往特別加入「中文表達能力」檢核，透過大量閱讀及寫作，使學生在中文應用書寫表達上更具競爭力。由於這六力的融會貫通，也讓首批培育出的畢業生在國內外各項競賽接連獲得大獎肯定。

像是視覺傳達設計系畢業生作品「奧萬山」，獲新一代設計大賽社會設計類「年度最佳設計獎」、「樂成」獲得A＋創意季全場最大獎「A＋大賞」以及數位媒體設計系畢業生作品「調情師」得到放視大賞動畫類3D動畫創作組「金獎」，所有的文案撰寫、視覺設計、創意構思、情境設定、動畫製作等，都由學生一手包辦。

(中時 )