高雄市長韓國瑜昨出席在凱道舉辦的誓師大會，宣示2020年他準備承擔任何重要職務，不惜為中華民國粉身碎骨。外交要把現在的凱子外交轉為發財外交。民進黨立委王定宇稍早則酸「金光黨的話術，永遠有效嗎？空頭支票一再開，誰還願意收的？」他更表示2020是重要抉擇，也是最大規模的智力測驗。未料王定宇這番話慘遭網友電爆。

韓國瑜昨在誓師大會上表示，這3年來民進黨執政太差，2020年他準備承擔任何重要職務，不惜為中華民國粉身碎骨。他也提及總統最重要的工作就是國防、外交、兩岸，如果有機會承擔重任，在國防上，戰爭沒有贏家、和平沒有輸家，須保證任何情況下對方不敢掀起戰端；外交要把現在的「凱子外交」，轉為「發財外交」；至於兩岸關係一定要穩定，民進黨為了喊出愛台灣把2300萬人帶著一起衝撞兩岸議題，但從事政治工作，不愛台灣，會去愛菲律賓嗎？「愛台灣和顧主權都是廢話，誰當總統都要做，不是拿來騙選票。」

對此，王定宇在臉書批韓國瑜，並表示發財外交？粉身碎骨？誰發財？誰粉身碎骨？「金光黨的話術，永遠有效嗎？空頭支票一再開，誰還願意收的？」他最後更表示2020是重要抉擇，也是最大規模的智力測驗！

王定宇這番話引發網友不滿，並紛紛痛批「2018的市長選舉選出了韓，不就是智力測驗的成果了，還要驗什麼.........綠到底知不知道失民心怎麼寫呢？」、「 都是被你搞到沒智力去投對面了」、「對呀 投綠的都0分」、「每次選舉就喊智力測驗，一副睥睨立場相異民眾的嘴臉」、「再說一次 檢討選民的政客本身智商就不太好了」、「要自己想想為啥本來自家的鐵票區會翻光光」、「智力測驗又來啦，又要檢討選民智力不足」、「難怪基層票越來越少，想輸更多就繼續喊吧」、「會怕就好」、「他還真敢講這種話 投給你們一樣失智」、「為了通過智力測驗 所以不投你們」。

(中時電子報)