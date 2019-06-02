民進黨嘉義縣山區立委陳明文拚連任。（廖素慧攝）

嘉義縣長期由綠營執政，藍軍被打得苟延殘喘，明年總統及立委大選，民進黨已完成嘉義縣立委初選，山區將提名立委陳明文拚連任，國民黨的人選卻難產，58歲資深黨員簡明廉帶34歲嬌妻陸配張春英表態參選山區立委，他在大陸經商20多年，感嘆藍營軟趴趴，決定返鄉參選。

簡明廉說，他有35年黨齡，是梅山鄉人，高中畢業後開過計程車、大貨車、跑業務，了解基層，2001年到大陸廣州經銷茶葉特產伴手禮，開設梅農茶葉商行、龍領天下品牌，現任台商協會佛山分會長、廣州天河台協副會長。

簡明廉說，2012年就想參選，因黨中央提名陳以真，他退讓未選，2018年返鄉定居，看到家鄉的農特產、觀光產業沒有進步，大阿里山區有4寶芥末、高山茶、愛玉子、蓮霧都沒有好好發展，令人惋惜，他認同韓國瑜說的「貨出去、人進來、發大財」。

據了解，參選去年民雄鄉長失利的許能通已加入國民黨，也有意代表藍營拚山區立委，國民黨嘉義縣黨部主委蔡明顯說，海區已公告初選，3日至5日領表，山區初選將於近期公告，目標是希望7月山、海區立委參選人都能確定。

(中時 )