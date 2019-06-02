隨著6月的到來，日本天氣漸漸炎熱，王柏融的棒子也逐漸加溫。火腿2日對戰歐力士，繼昨天敲出睽違45天的全壘打後，王柏融今日4打席都敲安，目前在大阪京瓷巨蛋19打數11支安打，包含日職生涯的2支全壘打，打擊率超過5成，是王柏融表現最好的「福地」。

1局下半歐力士先馳得點，靠著連續4支安打敲回2分領先。2局上半中田翔保送上壘後，王柏融首打席面對偏高的滑球出手打成右外野方向安打，平沼翔太遭到觸身球保送後形成1人出局、滿壘，可惜接下來分別遭飛球接殺、滾地球出局，錯失得分大好機會。

3局上半火腿不放棄，西川遙輝獲保送上壘後，昨天擊出追平轟的大田泰示今天再度炸裂，一顆偏高壞球依然能送向左外野方向，成為剛好過全壘打牆的平射炮，帶有2分打點，將比數追成2比2平手。接著近藤健介敲安上壘後，王柏融第一球就出棒，積極攻擊成中外野方向安打，今日前2打席都敲安，不過還是可惜接下來沒有多添得分數，目前3局結束兩隊依然2比2平手。

4局上半火腿在2人出局後炮轟歐力士，靠2次保送及安打攻佔滿壘，火腿隊掌中田翔此時跳出來，面對歐力士先發投手K-鈴木，再度掌握偏高滑球，及成左外野方向滿貫全壘打，將比數超前成6比2，同時中田翔本季2次滿貫炮都是棒打歐力士。而下一棒登場的王柏融棒子火燙，第3打席再度敲安，目前3支3上演睽違已久的猛打賞，也將歐力士先發投手K-鈴木打退場。

第6局王柏融再度進入打擊區，瞄準133公里的直球打成右外野方向安打，達成單場4安超猛打賞，巧合的是上次單場4安就是4月17日敲出首轟的那場比賽，對手同樣是歐力士，王柏融在大阪京瓷巨蛋不但夯出2發全壘打，還2度上演單場4安打。

(中時電子報)