沒想到湖人後衛「球哥」朗佐鮑爾變得如此搶手！《FOX SPORT》記者麥克英特利2日爆料，太陽與公牛都願意拿出他們今年選秀會的樂透籤，跟湖人談判交易球哥的可能性，等同太陽今年第6順位籤與公牛第7順位籤都變籌碼了。

麥克英特利強調，太陽老闆薩沃爾一直很喜歡朗佐鮑爾，「畢竟莫瑞州大的莫蘭德是今年新秀裡面最佳控衛，范德堡大學的加蘭德是第2好的控衛，但外界認為兩人不會比球哥出色，同時也不太可能落到第6或第7順位才被選上。」

其實太陽和公牛一直都在找尋合適的先發控球後衛人選，太陽更是本季始終找不到合適的先發控衛，導致戰績始終無法提升，光靠艾頓、布克兩人苦撐，公牛則是放棄繼續使用鄧恩，也在自由市場上面持續探詢合適的先發控衛。

有趣的是，就算朗佐鮑爾本季飽受傷痛所苦，外線與罰球命中率欠佳問題也仍無解，湖人仍很看好他，「小皇帝」詹姆斯也多次表達喜歡跟球哥同場打球，甚至才剛上任的新總教練佛格都肯定球哥表現，看來湖人不會輕易放走球哥。

(中時電子報)