韓國女星徐貞姬離婚後痛揭自己遭家暴長達32年，且19歲第一次跟丈夫見面就遭性侵，而她不只自己的人生堪憐，學霸女兒徐東珠也曾陷入地獄般的低潮，曾出版自傳淚曝在美國念書時，因無法適應生活且學業卡關，竟想不開吞60顆安眠藥走上絕路，所幸撿回一命，成功重新展開新人生，沒想到怒力活出美好自我，竟被網路霸凌，這回堅強公開惡意留言的截圖，決心喊告，引發熱議。

美麗星二代徐東珠挺過輕生低潮後，36歲的她努力正向生活，除了在上個月公布自己通過美國律師執業資格的考試外，平時也經常曬美照，不乏露奶及比基尼照，證明自己活得美麗並享受生活，沒想到這樣也被網友攻擊，讓她忍無可忍公布證據。

徐東珠昨在IG貼出新照片，是一名網友充滿惡意的留言的截圖，從截圖可看出，該酸民稱徐東珠僅高中畢業就謊稱自己大學畢業，還騙人說自己通過律師考試，還離過婚，一毛沒拿到被趕出門，還為錢脫衣，「費盡心思，真替你家人感到可憐」。

與此同時，徐東珠也貼出翻拍多封首爾地方檢察廳來函的照片，痛心表示有人說她不漂亮、全身整容甚至酸她是妓女，她都可以算了，「但這位人士不斷更改ID並散布不實的言論，我真的無法忍受」，因此決定不忍了，硬起來喊告！

★再給自己一次機會

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(中時電子報)