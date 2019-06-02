蔡英文總統蒞臨清水龍天宮參拜，並體驗「綁」粽子，使勁拉緊棉繩。（王文吉攝）

蔡英文總統（中）參拜清水龍天宮，立法院副院長蔡其昌（左二）、台中市議員楊典忠（左一）、前內政部長余政憲（右一）全程陪同。（王文吉攝）

蔡英文總統2日參拜台中清水龍天宮，立法院副院長蔡其昌、台中市議員楊典忠及前內政部長余政憲全程陪同。蔡總統也跟社區媽媽體驗包肉粽，隨後驅車訪視西社巷弄關懷據點，一口氣連講25分鐘，細數任內推動的長照、托幼、減稅、外交、台商回流及風力發電等成就。

西社關懷據點外庭院，聚集200餘位長輩爭睹，蔡英文用了25分鐘致詞，細數任內推動的長照、減稅、外交、台商回流及風力發電等成就。蔡英文說，長照2.0重點，是希望長輩在社區就能獲得照顧，社區關懷據點讓大家一起吃午餐、聊天、活動等，未來政府有很多補助。

蔡英文提醒「理事長要記得去申請，如果申請不到就找蔡其昌去關說。」她還說，自蔣介石總統以來，歷任領導人都喊出要自造潛艦，這是最重要的防衛武器，對台灣安全很重要，用了3年才成功完成設計圖，只有「沒當過兵」的她能夠做到。

立法院副院長蔡其昌則公開力挺蔡總統連任，他說，今年報稅自己很有感，少繳5萬元所得稅，就捐給社區。蔡其昌也說，台灣人口老化問題嚴重，總統就任3年努力解決，讓長輩在地老化，尊嚴的老年生活，對老人這麼照顧的總統，「如果做4年，後面還有很事情做不完，再給她4年好不好？」現場隨即響起熱烈掌聲。

蔡其昌推崇總統很有魄力，知道怎麼做，有辦法顧台灣。但他也不諱言，蔡總統不是每樣都對，也有做錯的地方，尤其文武百官這麼多人，總統怎麼能夠每件事都知道，每件事都去管，如果文武百官有1、2個怠惰的，事情就做得零零落落，總統知道之後就要改

蔡其昌舉例，去年底選舉結果不是很好，選後蔡總統立即進行大調整，並以蘇貞昌擔任行政院長，解決許多問題。蔡其昌向鄉親們懇託「再給她4年」，喊出「好菜上場了！一票蔡英文，一票蔡其昌！」

話鋒一轉，蔡其昌提到，現任總統很少參加初選，但無可奈何，總統很遵守遊戲規則，也很顧制度，黨如何決定，總統就怎麼做，也是要初選民調，6月10日起連續3天晚上接到電話「唯一支持蔡英文」。

蔡英文總統訪視西社巷弄關懷據點，稱讚社區長輩做的香包「手工很精細」。（王文吉攝）

西社巷弄關懷據點聚集200多位社區長輩，對蔡總統開講，熱烈鼓掌肯定。（王文吉攝）

立法院副院長蔡其昌（左二）力挺蔡總統連任「再給她4年」。（王文吉攝）

蔡英文總統訪視西社巷弄關懷據點，在庭院向200多位社區長輩開講，一口氣連講25分鐘，細數任內政績。（王文吉攝）

(中時 )