台南市北區開元國小去年5月收養1隻流浪狗，經過全校投票取名「汪汪」，正式成為學校的陪伴犬，學校成立愛犬護衛隊專責照顧，汪汪是學生生命教育的活教材，透過愛護流浪犬，學習珍愛生命。

開元國小去年在動物收容所領養才4、5個月大的「汪汪」，動保所專員評估牠有陪讀功能，因此可以獲准隨意走動出入教室，當成閱讀犬。但牠的血統混到狼犬，隨著時間體型逐漸長大，低年級孩子已難以駕馭，現在改為陪伴犬。

「汪汪」個性活潑外向，又逐漸變大隻，高年級的學生才敢找牠玩，校方為了安全，也作適當的處置隔離，將牠休息區安排在警衛室後方，平時找3至5名高年級學生組成愛犬護衛隊照顧，除了餵養，並定期為「汪汪」洗澡。

開元國小學務主任吳學明表示，動保處收容所去年發出公文可讓學校領養狗的時候，正好學校在進行生命教育課程，認為收養流浪犬，會是學生很好的生命教育活教材，透過愛護動物，培養學生與流浪犬相處，學習珍惜關懷生命。

台南市是全台最早啟動零撲殺的城市，過去動保處就常替收容所的狗狗找出路，除了安排到工廠當看門犬、警所擔任守衛犬，社區擔任宣導犬之外，還請學校領養當校犬，開元國小的「汪汪」到學校滿1年，與學生相處和睦，學生認是流浪狗之後，也學到領養代替購買的觀念。

(中時 )