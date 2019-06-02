前行政院長賴清德指稱國營事業工會在收集手機號碼，遭蔡陣營反駁是「亂扣帽子的無端指控」，賴陣營今天回嗆，蔡陣營「連續斷章取義，任意指控賴」，正告對方，「敬請謹守初選切結分寸，勿再混淆視聽破壞黨內團結」。

民進黨中執會拍板民調採市話跟手機民調各半後，傳出石油工會在蒐集支持蔡英文者手機號碼，賴清德日前接受媒體詢問時表示，以他的了解，不只石油工會，各縣市很多團體都發生這樣的現象。

蔡陣營隨後反駁，強調這是繼「國家機器介入」的胡亂指控之後，再次的亂扣帽子，這不是君子之爭，希望黨內初選不要不擇手段。並表示「這種亂扣帽子的無端指控實在令人厭煩」。

賴陣營發言人李退之今天回嗆蔡陣營指出，賴在6月1記者會針對記者詢問，是否有國營事業工會收集手機號碼，被動回答表示有其他團體亦聞有類似情事，敬請黨中央及當事人注意並應說明清楚，以免社會大眾對本黨初選之公正性產生疑慮。「賴院長僅上述回答，並未有任何指控」。

他請蔡陣營應對外說明，何以組織工作者收集手機號碼的「基本工作」以國營事業所屬團體為主？是否還有其他相關團體也在進行所謂的「基本工作」？並請參選各方維護民進黨初選紀律，保衛民主進步黨的民主資產，支持台灣人民對民進黨的信心。

(工商 )