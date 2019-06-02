英國當紅的重量級拳王喬雪(Anthony Joshua, 約書亞)2日大爆冷門，在紐約麥迪遜花園廣場被美國拳手小路易茲(Andy Ruiz Jr)擊敗，而且是難堪的TKO(技術擊倒)。賭城莊家都慘了，喬雪的賠率只有25賠1，賭客寧願投注1賠11的路易茲，莊家收到的注碼都不夠賠了。

小路易茲(左)連續打擊喬雪。（美聯社）

比賽打到第7回合，生涯首度到美國作戰的喬雪顯得非常疲乏，「毀滅者」小路易茲抓緊機會，怒濤般的猛攻兩度把喬雪打倒在地。裁判後來不讀秒了，他發現喬雪已經意識模糊，分不清自己身在何處，直接判定由小路易茲勝出。

路易茲第7回合以TKO勝出。（美聯社）

這場拳賽完全是意外，因為喬雪原本的對手是米勒(Jarrel Miller)，不料米勒被驗出禁藥反應，改由小路易茲代替。小路易茲體型肥胖，開打前不斷遭到嘲弄，他今日展現驚人毅力，即使挨了很多拳也像沒事一樣，被打倒了就很快爬起來。

路易茲(左)被重拳打中，因而倒地。（美聯社）

29歲的喬雪領有騎士勳章，年紀輕輕就拿過WBA、IBF、WBA、IBO重量級腰帶(後來為統一重量級腰帶)，成為英國拳壇偶像，兩年前他把烏克蘭傳奇拳王克利奇柯(Wladimir Klitschko)打到跪地時，被視為世代交替的經典鏡頭。此役喬雪一口氣痛失4個拳王頭銜(重量級統一腰帶)，但也進帳了3200萬美元(約台幣10億)，新拳王小路易茲可得700萬美元。

挑戰者路易茲拿下統一重量級腰帶(4條)。（美聯社）

喬雪這場拳賽宛如1990年「鐵拳」泰森(Mike Tyson)在日本東京爆冷輸掉無庸置疑腰帶給「毀滅者」道格拉斯(James Douglas)，兩人都是在異鄉作戰，狀況不好又過於輕敵才落敗。喬雪戰績成為22勝1敗，21次KO勝。

(中時電子報)