一般人若是要請假，都會盡量連著請，讓自己的周末更長，充飽電再回到工作崗位。但專家建議，如果想要有最佳的充電效果，星期三請假會比連續周末休三天更好。

國外媒體網站《Quartz》報導，美國德州大學傳播學院教授Dawna Ballard提到，請假充電的效果與人的生理時鐘有關，每個人的生理時鐘都不同，有的人受內在因素影響天生是夜貓子；有的人則會受外部因素影響。

對於藍色星期一，Ballard解釋，由於周末的生活步調與上班日大不同，所以每周一總是很難回到工作崗位，但延長周末並無法重振活力，找回生理時鐘的節奏；休假充電最理想的一天是星期三，因為在這天休息，給了上班族恢復自身節奏的機會，且也不會打亂工作步調。

2017年諾貝爾醫學獎由美國學者Jeffrey C. Hall、Michael Rosbash與Michael Young獲得，根據他們對人體24小時周期的研究，當生活方式與生理時鐘有偏差時，人類罹患各種疾病的風險隨之增加，因為生理時鐘失調會導致失眠、疲倦、免疫功能低下等生理狀況。

(中時電子報)