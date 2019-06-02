前立法院長王金平參拜大天后宮。（程炳璋攝）

前立法院長王金平（左）與大天后宮主委曾吉連好友相見握手言歡。（程炳璋攝）

王金平6日會面國民黨總統初選5人小組 提初選建言

前立法院長王金平2日到台南參加一連串活動，上午到中西區武廟、大天后宮參拜時，對高雄市長韓國瑜在台北市驚人的凱道造勢表示「樂觀其成」，對總統初選一戰表示「兄弟登山各自努力」，表示6日將與國民黨總統初選5人小組會面，會針對出選辦法提出建言。

台灣2020總統大選一戰，民進黨預計6月間就會以民調選出總統提名人，國民黨預估晚一個月，7月6日至14日進行民調，15日公布提名人。

韓國瑜1日凱道表態後，目前國民黨宣布參選的有朱立倫、王金平、郭台銘與韓國瑜4大天王，隨著韓國瑜1日凱道的大型強力造勢，其餘3人備感壓力，王金平2日南下台南參拜廟宇，對韓國瑜的高人氣稱「樂觀其成」，但對總統初選一戰仍堅持「兄弟登山各自努力」。

王金平認為韓國瑜的造勢場合場面很熱絡，人數很多，但自己仍奮戰不懈，希望大家對他要有信心，有決心會關關難過關關過。

對當初在高雄市長選舉時，幫助韓國瑜「三山」造勢，如今卻面對韓的強力挑戰，他表示，當初只是希望國民黨收復淪落幾十年的高雄市江山，奠定2020年重返執政的基礎，所以不會去計較與想這件事。

王金平表示，每個人都有自己競選的做法，自己沒有準備作大型造勢，而是一步一腳印的拜票。他表示，8日將在高雄集合上千名選舉幹部舉辦兩場戶外公開會議。23日在雲林會有8000人集會，都不算大型造勢會。

國民黨10日將正式公布黨內總統初選參選名單，黨內5人小組6日將與王金平會談，他表示，會針對黨內總統初選辦法，向黨內5人小組提出建言。

(中時 )