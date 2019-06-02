金門岸巡昨又在又在料羅港截獲準備走私中轉赴台，疑似大陸香菇20箱321.48公斤，估計市價逾新台幣60萬元。（岸巡提供）

金門岸巡加強中轉貨物拆檢作業，嚴防大陸農產品走私赴台。（岸巡提供）

端午節香菇市場需求大增，金門出現新一波的走私潮，岸巡昨(1)日又在料羅港截獲準備走私中轉赴台，疑似大陸香菇20箱321.48公斤，估計市價逾新台幣60萬元，均已採樣送農委會農糧署鑑定，若判定屬實將依違反「試辦金門馬祖澎湖與大陸地區通航實施辦法」及「海關緝私條例」函送財政部關務署高雄關裁處。

金門岸巡隊統計，金門地區5月迄今連續查獲欲運往台灣，賺取差價暴利的疑似陸菇1333.98公斤，市價逾新台幣260萬元，顯示因為端午節即將來到，做為粽子主要食材之一的香菇，市場需求量大幅增加，走私集團才一再鋌而走險。

岸巡指出，未經檢驗合格的陸菇若流入市面，除影響國內市場交易秩序外，也會引發食品安全問題，海巡署將持續針對各商、漁港加強查緝及佈偵，以防杜類似情事再度發生。

依〈試辦金門馬祖澎湖與大陸地區通航實施辦法〉第26條規定，旅客僅可攜帶少量自用大陸農產品（單項不得逾1.2公斤，總量不得逾6公斤）進入台灣本島，並禁止以「郵包」方式寄送。

(中時 )