高雄市長韓國瑜今天協同夫人李佳芬出席白先勇老師總製作之「校園傳承版-牡丹亭」崑劇演出活動。對於總統蔡英文說發財外交說是喊口號，韓國瑜則表示，這三年來民進黨執政，一片光明或黯淡，兩千三百萬人民心中都有一把尺，他說有太多人擔心台灣未來，執政者有資源，要苦民所苦，嘴巴上批判來批判去不是重點。韓國瑜也提及，身為高雄市長，他不敢放鬆，未來一天當兩天用。

韓國瑜稍早表示，非常感謝支持韓國瑜的好朋友，這段時間他們被貼標籤，昨天這場活動他們自動自發，才會了解到他們並不孤單，韓國瑜說他知道這些人這陣子很不愉快，也向他們道歉。韓國瑜說6/8、6/22都會利用假日時間，會一場一場跟當地民眾報告，也跟支持韓國瑜的朋友請益。

對於總統蔡英文說發財外交說是喊口號，韓國瑜則表示，這三年來民進黨執政，一片光明或黯淡，兩千三百萬心中都有一把尺，他說有太多人擔心台灣未來，執政者有資源要苦民所苦，嘴巴上批判來批判去不是重點。韓國瑜也提及，身為高雄市長，高雄市的市政他不敢放鬆，未來一天當兩天用。

至於看蔣萬安出席昨天的造勢活動，韓國瑜說有來的都歡迎，蔣萬安或其他立委都歡迎，代表認同理念，認同人民有錢台灣安全，希望台灣未來迎向陽光。

韓國瑜也提到，李佳芬這陣子主要都在關懷弱勢，希望幫弱勢多做點事，「我們能為高雄做多少會全力以赴」。

(中時電子報)