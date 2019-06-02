吳亦凡明顯發福不少。(圖／翻攝自芒果TV)

吳亦凡在節目公開徵婚條件。(圖／翻攝自芒果TV)

大陸男星吳亦凡（Kris）外型高挑帥氣，5年前退出韓團「EXO」就回國發展，在影劇、綜藝和音樂方面都有好表現，是不少人心中的男神，近日他參加陸綜《嚮往的生活》第三季，卻被發現腫了一圈，而他更在節目上公開徵婚，不過條件卻讓大家笑翻。

吳亦凡近日擔任《嚮往的生活》嘉賓，他頂著中分長髮出場，臉頰明顯變得圓潤，不過粉絲認為他變胖一樣帥，「帥哥胖了還是帥哥」，也有人認為是角度問題，不過他還調侃彭昱暢「最近伙食有點好」，被網友虧「凡凡你好意思說人嗎？」

而吳亦凡也在節目上公開徵婚，表示自己性格屬於特別會照顧人的，並曝女方唯一條件「能做一手（碗）特別好的大碗寬麵」，順便替自己新歌《大碗寬麵》打廣告，他更說自己的戀愛宣言是：「我是你的大碗，你是我的寬麵嗎？」讓現場的人都噴笑。

逗趣徵婚條件在微博引起熱議，不少女粉留言報名，「從今天改名叫寬麵還來得及嗎」、「我要去學做寬麵了」。

(中時電子報)