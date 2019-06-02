嘉南平原一期稻作進入採收期，農民忙著收割，台南地區卻傳出有竊賊趁著晚間，開著大型機具到田裡「收割」，讓隔天到田裡「巡田水」的農民看傻眼，只能趕緊向警方報案，警方一查發現有超過3公頃農田受害，約損失3萬台斤稻穀，將循線調查，這樣的「割稻仔尾」行為，讓農民心血白費，氣得說不出話來。

70多歲的謝姓農民上午聽到朋友通知，指後壁區安溪寮一帶有稻作遭竊事件，他心裡覺得怪怪的到田區查看，竟然發現約兩分半稻田的稻作通通被割光，隔壁田地的農民以為是謝姓農民請人順便收割，一問之下才知道，附近有多處稻田的稻作都遭到盜割。

農民趕緊向安溪派出所報案，安溪所員警與農民前往受害田區勘查，確定田區位於高鐵橋下新營與後壁交界處，確認地號屬新營區後，再轉由新營分局中山路派出所處理後續。

警方調閱路口監視器後，發現昨日入夜後受害田區周邊道路有大型車輛進出，懷疑竊賊可能是昨晚8、9點時下手，正深入就可疑對象進行調查，希望趕緊抓到這個「割稻仔尾賊」。

謝姓農民表示種田這麼多年，這還是第一次碰過這種種離譜的情形，這期作已經辛苦顧了4個多月，算算也才賺不到5萬元，現在可能血本無歸，想到就難過的睡不著覺。

隔壁同樣被盜割的農地損失更大，謝姓農民說，因為對方要供應給秧苗培育場，在栽培上耗費更大心力，品質價格都很高，現在竟然被收割賤賣，希望警方能趕快把竊賊繩之以法，降低農民損失。

(中時 )