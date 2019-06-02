中華男、女射箭反曲弓代表隊預計3日凌晨出發前往荷蘭移地訓練，備戰10日開始的荷蘭世界射箭錦標賽，期許能拿下男、女反曲弓團體賽八強席次，獲得2020東京奧運男、女各三名滿額參賽資格。

中華射箭隊今年在世界盃單站射箭賽，陸續在第二站中國大陸上海站斬獲2金2銅、第三站土耳其安塔利亞站1金1銅，近況不錯，中華女子反曲弓隊教練倪大智希望不會像2016巴西里約奧運前約2個月最後關頭才取得奧運滿額資格那樣煎熬，最好世錦賽就把滿額資格收下。

分析中華女箭客們在世界盃的表現，倪大智給予高度肯定，「儘管第三站金牌戰受風勢影響，但選手們反應跟調整的速度非常快，就算對手前三箭射出30分，我們選手也展現過人抗壓性和纏鬥力，專注地處理每一箭，把女團金牌帶回家。」

年僅18歲的湯智鈞期許可以一圓奧運奪金夢。(企業射箭聯盟提供)

這次出征的中華男子反曲弓隊由魏均珩、鄧宇成、湯智鈞、高浩文組成，女子反曲弓隊為譚雅婷、彭家楙、雷千瑩和林佳恩，男子複合弓隊陳界綸、潘宇平、林哲瑋，以及女子複合弓陳怡瑄、陳麗如、黃逸柔，總教練林政賢，男子反曲弓教練劉展明、女子反曲弓教練倪大智、歐翼，複合弓教練陳詩園、廖健男。

劉展明指出，男子反曲弓隊是今年的新組合，世界盃上海站摘下男團金牌，土耳其站雖未奪牌，但表現、成績穩定成長中，特別是八強賽對中國大陸繳出27箭270分佳績，平均每3箭29分算很不錯。」

(中時電子報)