新北市教育局系列活動「美力嘉年華」今在市民廣場熱鬧登場，市長侯友宜體驗後直呼有趣。（許哲瑗攝）

新北市教育局系列活動「美力嘉年華」今在市民廣場熱鬧登場，市長侯友宜體驗後直呼有趣。（許哲瑗攝）

新北市教育局系列活動「美力嘉年華」今在市民廣場熱鬧登場，規劃68種動靜態攤位。（許哲瑗攝）

新北市教育局系列活動「美力嘉年華」今在市民廣場熱鬧登場，以「愛美麗的藝想世界」為主題，規劃68種動靜態攤位。（許哲瑗攝）

「Niki的心靈城堡」行動美術館由小學生擔任解說員，為民眾導覽法國女藝術家Niki誇張、繽紛色彩下的創作與生命力。（許哲瑗攝）

新北市教育局系列活動「美力嘉年華」今在市民廣場熱鬧登場，規劃68種動靜態攤位。（許哲瑗攝）

新北市教育局系列活動「美力嘉年華」今在市民廣場熱鬧登場，規劃68種動靜態攤位。（許哲瑗攝）

新北市教育局系列活動「美力嘉年華」今在市民廣場熱鬧登場，規劃68種動靜態攤位。（許哲瑗攝）

新北市教育局系列活動「美力嘉年華」今在市民廣場熱鬧登場，規劃68種動靜態攤位，由技職教育學生提供人體彩繪、簡易編髮及人物速寫等豐富活動，還有「動物星球普普風」、「Niki的心靈城堡」為主題的行動美術館，市長侯友宜體驗後直呼有趣，他表示，這次將藝術課程搬出教室外，提供學生更大的舞台，也邀請民眾認識美感教育。

「美力嘉年華」由南強工商學生帶來小虎隊熱力街舞揭開序幕，懷舊復古的舞風讓觀眾目不轉睛，侯友宜也逐一參觀各個展場，聆聽學生介紹發想創意，還在扭蛋機中轉出由學生設計的愛情木雕御守。

侯友宜說，感謝教育局及各校努力共促嘉年華誕生，新北市技職教育表現出色，尤其舞蹈、繪畫及音樂等藝術領域成果亮眼，在全國排名數一數二，包括昨天的新北星空音樂會，原住民孩子帶來的天籟饗宴不輸國際級的音樂家，新北市會盡全力提供更大的舞台，將學生推上國際，也為台灣築夢。

教育局介紹，「Niki的心靈城堡」行動美術館由小學生擔任解說員，為民眾導覽法國女藝術家Niki誇張、繽紛色彩下的創作與生命力，看展後還能體驗射擊藝術、書寫Niki風格明信片與扭蛋活動。

「動物星球普普風」行動美術館則集結新北市學生在全國美展中，共19件優秀作品，由藝才美術班師生發揮創意設計而成，大膽、趣味風格吸引民眾搶先觀賞。

除了射擊藝術、扭蛋、人體彩繪、簡易編髮與人物速寫等DIY手作體驗外，舞台上還有精彩舞蹈表演，保證讓民眾玩得不亦樂乎，闖關完成即有機會抽iPad、腳踏車等大獎，尋找愛美麗星球立牌拍照打卡，還可兌換限量「愛美麗口眼罩組」。

教育局表示，今年以「愛美麗的藝想世界」為主題，規劃6月系列活動，包含音樂會、藝文場館免費市民日、美力嘉年華及多元體驗活動，6月6日至7月11日止，將在市民廣場展出與朱銘大師合作的「人間系列─科學家」雕塑展，歡迎民眾一窺新北之美。

(中時 )