力挺高雄市長韓國瑜造勢活動，1日下午在凱達格蘭大道登場，眾多韓粉都到場聲援。他們也在節目中跟觀眾分享當天的所見所聞。韓粉們一致呼籲團結支持韓國瑜選總統，不要被抹黑、攻擊韓國瑜的有心人士稱心如意。

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(中時電子報)