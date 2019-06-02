疾病管制署今（2）日公布高雄市三民區新增6例本土登革熱病例，同時也是今年第1起登革熱群聚感染，今年已經出現8例本土登革熱，全部都在高雄市，由於今年境外移入病例創下10年新高，此波登革熱疫情不容小覷。

為了防堵疫情蔓延，高雄市從5月30日起啟動緊急防治工作，6月1日辦理「登革熱聯合大掃蕩」，動員400多名防疫人員與里鄰志工前往個案居住地、活動地與周邊地區共計6個里別，執行高風險場域巡查、孳生源清除等防治工作。

疾管署副署長莊人祥指出，高雄新增病例為3女3男，年齡介於40多歲至70多歲，分別居住鼎金里、鼎西里，6人近期沒有出國史，陸續於5月27日至30日發病後就醫，經檢驗均確診感染登革病毒第四型，現在6人仍在住院防蚊隔離中，同住接觸者無疑似症狀。

由於確診的6例個案沒有出國史，發病原因可能是住家與活動地點靠近5月29日疾管署公布1例鼎金里的本土病例，而且住家距離都在250公尺內，顯示此次登革熱疫情具有高度地緣相關性。

衛生局已經針對個案活動地周邊進行疫情調查、孳生源清除、加強當地民眾與醫療院所的衛教。同時呼籲民眾配合政府各項防治措施，以降低社區病媒蚊密度與疫情對健康的威脅。

(中時 )