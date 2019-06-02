時序入夏，登革熱蠢蠢欲動。高市三民區爆發群聚感染，截至1日止，鼎金里共發生7例登革熱第4型確定病例，衛生單位第一時間全部安排住院防蚊隔離，同住接觸者目前暫無疑似症狀。市府防疫團隊於5月29日啟動緊急防疫工作，並密切監控加強防治至6月30日。

(中時 )

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