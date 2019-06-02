高市登革熱拉警報 爆7例群聚感染 14:232019/06/02 中時 柯宗緯 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 時序入夏，登革熱蠢蠢欲動。高市三民區爆發群聚感染，截至1日止，鼎金里共發生7例登革熱第4型確定病例，衛生單位第一時間全部安排住院防蚊隔離，同住接觸者目前暫無疑似症狀。市府防疫團隊於5月29日啟動緊急防疫工作，並密切監控加強防治至6月30日。 (中時 ) #登革熱 #防疫 #高雄 也許您會感興趣 推薦閱讀 馬凱樂看高雄自貿區翻轉高雄 17:422019/05/29 財經 境外移入熱乎乎 高雄出現第2例本土登革熱 19:372019/05/29 生活 高雄男攤販染登革熱 本土第2例 22:562019/05/29 生活 防疫專家米格魯 名聞天下 04:092019/05/30 話題觀察 馬凱看好自貿區 拚成功翻轉高雄經濟 04:102019/05/30 產業．科技 韓國瑜要贏，先這麼辦 04:102019/05/31 時論廣場 農委會持續落實非洲豬瘟防疫及輔導 13:212019/05/31 財經 高雄海洋科技產業創新專區三中心動工 14:032019/05/31 財經 生活熱門新聞 韓國瑜告吳子嘉 林佳新曝她扮演關鍵角色 - 生活 他下體破皮染愛滋？醫驚呆：是老婆 - 生活 他認養33隻浪浪被嫌吵 動保員一開門快哭了 - 生活 星期一想請假？專家：其實休這天更好 - 生活 強風軸對著北部 鄭明典：午後大雨恐很可觀 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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