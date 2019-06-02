太空人強投「虎王」韋藍德（Justin Verlander）在2日對戰運動家的比賽中，先發8局僅失1分，送出8次三振拿下本季第9勝之外，第8局面對歐森（Matt Olson)飆出生涯第2809次三振，超越傳奇名投賽揚（Cy Young）的生涯2803次三振，成為大聯盟K榜單上排名第21位。

賽揚活躍於1890年至1911年，以45歲年齡退休，當時生涯勝場、敗場、投球局數、面對打席、自責分及完投皆為大聯盟紀錄，其中生涯511場勝投仍是史上最多，包含5次單季30勝以及15次單季20勝，大聯盟的投手最高榮譽「賽揚獎」就是以他為名。

韋藍德目前在三振榜上仍有機會往前推進名次，和第20名穆西納（Mike Mussina）2813K僅一步之遙，按照韋藍德的三振效率，甚至今年有望超越第18名的名人堂投手邦寧（Jim Bunning）所保持的2855K。

韋藍德曾在2011年拿下美聯投手三冠王，並於同年拿下美聯年度MVP與賽揚獎。不過賽揚在生涯保持511場勝投的歷史紀錄，按照目前棒球的發展來看，21世紀不會出現能打破這上谷神獸紀錄的投手。

(中時電子報)