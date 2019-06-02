綠媒及綠營不斷放「走路工」風聲，抹黑昨日人多都是動員的。有高雄韓粉氣炸在後援會秀出所有單據，嗆「幕後金主是鄭先生啦!」也就是她先生。(韓國瑜後援會)

「決戰2020贏回台灣」力挺高雄市長韓國瑜造勢活動，1日下午在凱達格蘭大道登場，30萬韓粉不畏暴雨將凱道擠好擠滿。但綠媒及綠營不斷放「走路工」風聲，抹黑昨日人多都是動員的。有高雄韓粉氣炸在後援會秀出所有單據，嗆「幕後金主是鄭先生啦!」也就是她先生。昨日鄭太太為了北上挺韓，花費3778元，並說「這根本是促進台北觀光、消費的造勢大會」。

高雄市長韓國瑜1日參加凱道造勢活動，聚集30萬名身穿紅衣韓粉，不畏風雨為韓送暖，挺韓誓師，旗海飄揚府前，現場水泄不通。其中一位「背影哥」，沒撐傘，沒雨衣，「氣勢凜然」地拿著大國旗，直挺挺地，坐在雨中，照片令人動容網路瘋傳。然而綠營及名嘴仍不斷造謠昨日挺韓大會都是「走路工」，人多都是因為動員。

有高雄女韓粉氣憤在「韓國瑜後援會」發文，「我們又被「黑」了⋯我拿出發票、收據、費用清單⋯向世人證明我的清白」。她說:「#6/1是個美麗的日子#我個人花費明細如下：（我的幕後金主是我的先生～鄭先生）」。

這次北上挺韓花費明細為:「1.高鐵來回1490*2+手續費20=3000，2.早午餐=200，3.林百貨買水=20（自帶2瓶還不夠），4.晚餐、麵包=114，5.晚餐咖啡=55，6.在台北車站，身障者説：「支持韓總理念⋯」，一時欣喜買了倒數第二支LED燈=299元。不到五分鐘又回來找我，説是謝謝我帶來的好運，最後一支也賣出去了。不斷謝謝我，還祝福我。感覺我今天像是『童子軍』7.高捷橋頭往返左營35*2=70，8.橋頭車站寄機車=20。」

這位韓粉說，「本人總共花費$3778元，比2008年的消費券3600元還多⋯這根本是促進台北觀光、消費的造勢大會，#最後，感恩全台各地的土包子、韓家軍、韓粉、後援會的各位、第一次參加造勢活動～～的您」。

網友留言回覆她「謝謝鄭先生」、「不管我們拿出什麼來證明我們的清白•那些人也不會相信•但我們也己盡力了•」、「感謝金主鄭先生」、「別理他們~就算來了500萬人，他們也會說只有小猫2.3隻，而且還是動員來的，唯一的方法，就是下架他們支持的冥進黨」、「身在台北，我要為柯 P 不開放擺攤、還酸言酸語一堆感到抱歉，相較於南部鄉親的熱情，真的丟臉。」

(中時電子報)