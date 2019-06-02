社會住宅包租代管政策上路1年多，北市議員許家蓓指出，市府委託的租屋業者竟拖欠房東租金，至少11位房東受害，最多欠了3個月，去年業者就被發現積欠房租卻遲至今年才遭罰，痛批市府態度消極，成效不好又被業者扯後腿，她憂心包租代管問題層出不窮，恐嚴重影響房東加入意願。北市都發局長黃景茂對此回應，已停止該業者媒合新案，要求提出改善。

柯市府5萬戶公宅政策跳票，市長柯文哲聲稱要把空屋進入租屋市場，推動包租代管，目前僅媒合900多件，許家蓓根據北市研考會資料發現，不管房東或房客都滿多抱怨，政策上路1年多就有125件申訴案，業者延遲交房租的有15件，影響市民對包租代管的觀感。

許家蓓表示，去年2月業者發生拖欠租金，結果到今年1月市府才說要罰錢，根本無法嚇阻欠款，業者一開始欠7天，後來甚至拖了快3個月，市府委託業者包租代管，等於市府欠租金，這樣還有房東敢加入嗎？

她說，該欠款業者最後被罰55萬，至少11位房東受害，這還只是投訴案，恐怕有更多人受害，要求市府2周內清查。

許家蓓抨擊，都發局態度消極讓民眾產生不信認感，包租代管成效不好又被業者扯後腿，市府編列594萬預算可代墊房客3個月租金，但針對業者付不出房租卻沒配套，她要求編列緊急預備金或要求業者設立租金專戶。

此外，許家蓓還發現，有民眾上網轉租包租代管案件的情況，不僅任何人都可承租，價格還高於1.8萬元租金上限，等於左手領政府補助，右手轉租賺租金差額，拿社宅當起三房東。

對此，黃景茂說明，目前已停止積欠租金業者媒合新案，要求提出改善做法，至於轉租情況會加強稽查。

(中時 )