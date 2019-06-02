警消人員將溺水黃姓男救起，雖已無呼吸心跳，仍不放棄的在岸上持續施行CPR急救。（民眾提供）

消防人員經初步CPR急救後，隨即將溺水男子緊急送醫急救。（民眾提供）

連日埔里山區都發生急降雨，造成河川水位上漲，且溪水湍急，但今2日中午竟有位埔里鎮籍56歲黃姓男子，手持水桶疑欲涉溪至對岸，不慎被湍急溪流沖走，警消據報趕至現場，將該溺水男子救起，經緊急送往埔里基督教醫院急救，仍於下午約1時宣告不治。

警方調查，位於埔里鎮向善里太陽廟附近眉溪與南港溪會流處的觀音橋下，警方於近中午接獲民眾報案，指有位中年男子在橫渡溪流時遭溪水沖走，因水勢湍急，男子被水沖走後隨即失去蹤影。

埔里中心碑消防分隊獲報，立即出動警消赴現場救援，經沿著湍急溪流向下尋找，不久就在距離落水處的下游約300公尺處，發現該男子在岸邊載浮載沈，隨即下水將他救起，但已無呼吸心跳，惟消防人員仍在岸上持續進行CPR，並緊急送埔基急救，經院方急救至下午1時宣告不治。

警方指慘遭溺斃的黃姓男子56歲，據現場目擊者表示，當時他們要過觀音橋時，發現橋下這名男子好似手持橘色水桶，要橫渡溪流到對岸，因溪水十分湍急，可能當時他也感覺不對勁，但還來不及回頭，就見他被水沖走，因而馬上向警方報案求援。

(中時 )