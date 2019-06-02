高雄市長韓國瑜近來被藍、綠夾殺，黑韓爆料一波接一波。時事評論員「王大師」認為，原本擁有王牌的國民黨，怎會將王牌打到分裂呢？合理懷疑，就是「老美在搞鬼」。他說台灣的選舉，就是中美兩勢力的拔河。只要中國大陸在貿易戰佔上風，韓與柯所代表的無色覺醒就會抬頭；美國佔上風，以朱立倫為主的國民黨就會起來。如果勢均力敵，就是妥協版的蔡賴配。

高雄市長韓國瑜昨參加凱道造勢活動，數十萬名身穿紅衣韓粉現身力。時事評論員「王大師」認為，6月1日的韓粉，除了證明「大家攏嘸離開」外，也逼著國民黨，正視自己1/11日是否真想贏回大位。因迄今為止，郭董驟然宣布參選，到底有為這個政黨的勝選，增添多少勝算？

他敢打賭，要國民黨其它幾個候選人在短短一個月中，握有如韓國瑜今天的氣勢，是不可能的。昨天的造勢活動，還沒老K的動員喔。不要說國民黨了，就連民進黨，甚或是柯文哲，都很難有如此的陸軍戰力。如果明天投票，韓流贏定了。

「王大師」說，但這是理想狀態，真實的情況是，「民主制度通常與選民沒直接關係」，而是要看背後力挺的勢力為何。郭董為何被推入火坑？因為背後有「權貴勢力」，那權貴是誰？

長期評論「中美貿易戰」的「王大師」認為，誰叫得動馬、郝、吳、王、朱等這幫人？肯定有個「比台灣還大的力量」，試圖影響選情。否則馬怎跟後面這幾位（除了吳）外，睡在一塊了？還記得九合一大選後，美方曾表示「忽視韓流的崛起，2020的大選將不會重蹈覆轍」。

他認為，因此就在朱、郭、韓訪問美國後不久，「國民黨突然豬羊變色」，媒體還有一篇「韓被美死當」的新聞。這或許是美方希望能讓比較能掌控的朱、郭取代韓（還記得柱柱姐嗎？）甚至讓國民黨敗選，讓中美都能滿意的小英持續A四年。

「王大師」說，但這個打不死的韓流，卻如九頭蛇般，砍掉一顆頭，卻又長出另一顆。「大家不但攏嘸離開，還直接跑到總統府前淋大雨。」一位霸氣阿伯的背影，喚起更多的韓粉聚集。下午3點過後，原本不打算前來的藍營政客，也陸續報到、取暖。

他認為，藍營背後的「影子勢力」，過度輕忽韓流的「反脆弱性（請點入瞭解）」，砍了一顆頭，卻又長出兩顆。玩吳子嘉的抹黑手法，反把韓鍍金。當然，這如果是兩者說好的假球，那又太高了。唐湘龍、小董、李豔秋、少康幫過去黑韓過猛，如今要逆轉將十分彆扭。那怎麼辦呢？原本擁有Trump Card(王牌)的國民黨，怎會將王牌打到分裂呢？合理懷疑，就是老美在搞鬼。

(中時電子報)