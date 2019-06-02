氣到心臟病發不是中老年人的專利！印度一名16歲少年，連續玩經典大逃殺遊戲《絕地求生》（PUBG）6個小時，疑似因為戰況緊急，加上隊友不給力，一直吃不到雞，讓他氣急攻心，心臟驟停昏迷，緊急送醫仍舊不治。

《絕地求生》又被稱為「吃雞」，是一款經典大逃殺遊戲。死者是16歲少年福爾坎（Farkan Qureshi），他住在印度拉賈斯坦邦的Nasirabad鎮。綜合外媒報導，福爾坎的家人透露，他吃完午餐開始玩遊戲，中間家人曾勸他放下手機休息一下，但他仍持續玩6小時。

福爾坎的妹妹更說，當時哥哥和一些朋友一起玩PUBG，哥哥突然大吼：「爆炸吧！爆炸吧！」然後就把手機、耳機丟在一邊，還哭著說：「我再也不跟你一起玩了，都怪你，我輸掉遊戲了！」，之後就見哥哥攤倒在床上，她趕快跑出房向家人求救。

福爾坎送醫急救仍然不治。一名心臟科醫師表示，家人說福爾坎是一名游泳選手，心臟很健康。醫生認為，玩遊戲太興奮可能導致腎上腺素激增，造成心臟麻痺。他建議孩子們遠離這些遊戲。

據印度媒體報導，PUBG負面消息不斷，因這個遊戲喪命的未成年人高達16名。

(中時電子報)