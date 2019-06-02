鹿港天后宮今年在媽祖聖誕首度發行媽祖悠遊卡，瞬間就被搶購一空，天后宮應信眾的要求，1日上午10時再次發行，每人限購10張，天后宮藝品館外現場欲購者大排長龍，1000張悠遊卡，還是被秒殺一空，民眾很開心，「有了這一卡，走到哪裡都有媽祖保佑」。

供奉湄洲天上聖母400年的彰化縣鹿港天后宮，在農曆3月23日媽祖聖誕前，發行首款過爐又送平安符的限量媽祖悠遊卡，大受媽祖信眾喜愛，掀起轟動，信徒們瞬間都把握機會，搶購一空了，連市面上委託販售的四大超商，都賣光了，「我也想要有媽祖悠遊卡」、「哪裡可以買？」

想要媽祖卡的聲量實在太高了，鹿港天后宮日前在網路上張貼6月1日上午10時，要再次發行「湄洲媽祖平安悠遊卡」的消息，因數量有限，絕不再追印之後，想要購買者躍躍欲試，外縣市的親友紛紛拜託在地鹿港人能代為前往天后宮來購買，不要做錯這次機會了。

結果當天蔚為盛況，信眾紛紛提早來排隊，形成人龍，施姓民眾表示，這款悠遊卡首款發行時才買到一張，質感超優，又有全球唯一湄洲媽祖神尊的寶像，買到之後，再次到媽祖香爐來過爐，聖母護祐下，承載滿滿的媽祖祝願，一張優質卡才100元，就可以把媽祖的保祐帶在身上。

「感謝天后宮貼心細心溫馨的製作，嘉惠給萬民保佑平安一整年」昨天購得悠遊卡信眾都喜上眉梢，太開心了。

鹿港天后宮主委張偉東表示，「媽祖認同卡」具有信用卡和悠遊卡雙功能，沒買到湄洲媽悠遊卡的朋友無須遺憾，全台300家合作金庫銀行皆有在申辦。

(中時 )