本週星座運勢星座專家許睿光老師表示，因為太陽與水星分別與木星對分在射手座及雙子座，這會在人際之間產生因為信念跟想法的不同而產生的爭吵或者難以溝通的情況，這段時間要耐心地去謀求彼此之間的共識。而這段時間若出現有人尋求合夥之類看似很好的機會，也可能只是隨便說說或者曇花一現，大家要睜大眼睛以免受騙或者被晃點。

另外土星與冥王星分別和火星對分在魔羯座及巨蟹座，這也會帶來人際間的衝突，特別是土象星座以及水象星座的朋友可能會發現工作不是那麼順心，也許財務還有點緊縮，這些可能都會對你造成壓力，甚至導致回家因為壓力大而跟家人發脾氣，這陣子要特別注意自己的情緒，以免與人產生太大的衝突哦。

運勢大旺：

●雙子 ♊️ 綻放能量 征服他人

●水瓶 ♒️ 投資理財 運勢上揚

●金牛 ♉️ 長輩加持 財運穩健

●雙魚 ♓️ 桃花朵朵 如癡如醉

運勢平穩：

●天秤 ♎️ 遠地好運 自我蛻變

●處女 ♍️ 事業穩健 行情看漲

●獅子 ♌️ 人際走旺 注意健康與小人

●天蠍 ♏️ 貴人相助 注意溝通

要注意：

●牡羊 ♈️ 保持正向 自我舒壓

●魔羯 ♑️ 合夥伴侶 權力角衝

●巨蟹 ♋️ 自我捍衛 突破制約

●射手 ♐️ 能量起伏 注意財務

➤加碼：

財運最旺：金牛 ♉️

桃花最旺：雙魚 ♓️

事業最旺：魔羯 ♑️

睿光談星座 2019/06/01~06/07 每週星座運勢

(中時電子報)