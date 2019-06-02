股神巴菲特（Warren Buffett）年度慈善午餐的競標結果出爐，得標者以456萬7,888美元（約新台幣1.4億元）天價得標，創紀錄。

巴菲特年度慈善午餐競標再創天價，今年得標者以456萬7,888美元（約新台幣1.4億元）創紀錄價格獲得和巴菲特共進午餐的機會。

已連續舉辦20年的巴菲特年度午餐慈善拍賣活動5月31日晚間截止，由於巴菲特將屆89歲高齡，今年拍賣價更創下新高，匿名投標者以超過456萬美元高價得標，刷新歷史紀錄。

據香港財華社報導，2019年的巴菲特午餐競標相當激烈，共有5位競標者參加，起標價是2.5萬美元，期間共喊價18次才有結果，有趣的是得標者是在最後一刻才出手，他以同一價格喊價2次得標，而喊出第二高價者最終僅以100美元之差錯失和巴菲特共進午餐的機會。報導指，由於巴菲特年事已高，今年競拍價前3名比歷年成交價都還要高。

路透社報導，巴菲特慈善午餐拍賣自2000年就開始，當時是由巴菲特元配、已逝的蘇珊（Susan）牽線，將巴菲特引介給加州舊金山地區格萊德基金會（Glide Foundation），拍賣會於2003年移到拍賣網站eBay上進行，最終拍賣所得將由格萊德基金會用來協助當地弱勢人口擺脫貧窮、飢餓、疾病、以及毒癮。

得標者將在紐約第一家牛排館、位在市中心繁華地段的Smith & Wollensky牛排館與巴菲特共進午餐，據報導，這家店大有來頭，被譽為「金融大亨的食堂」，曾是超夯美劇「慾望城市」、電影「穿著Prada的惡魔」（The Devil Wears Prada）拍攝地。餐廳每人平均消費為100美元，和巴菲特午餐將可品嚐到餐廳的經典牛排、烤牛骨配檸檬百里香醬、冷水龍蝦尾、牛排肋骨、雞尾酒等，另外也有可能供上巴菲特熱愛的「垃圾食物」。

得標者可另外帶7個朋友一同赴約，除了下一檔投資標的不能問外，其他問題巴菲特都願意回答，報導指出，過去曾有得標者在餐會中詢問股價，後來導致股價大幅變動，因此巴菲特才會設下這個規矩。

(中時電子報)