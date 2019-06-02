國防部心戰大隊日前推出心戰食品，包括將泡麵、巧克力餅乾、牛奶糖、蛋捲等市面常見產品改製，並將包裝印上簡體字文宣，要共軍別抵抗。最新消息，軍方人士今天表示，心戰喊話教範部分也有修改，已將喊話詞中「共軍弟兄」改為「敵軍弟兄」；但戰爭時期，並無限定喊話方式，採因地制宜進行處置。

據《中央社》報導，許多曾經當過兵的男生都有這段回憶，新兵訓練時期必須學習國軍「單兵基本戰鬥教練」，例如「請伍長以火力掩護我」、「左欺敵、右欺敵、欺敵再欺敵」等語。但最後向敵軍心戰喊話的報告詞，「親愛的共軍弟兄們，你們已經被包圍了！前有火海、後無退路，趕快出來投誠吧」。有立委去年11月在立法院質詢時，認為已不合時宜，國防部當時承諾將與時俱進進行調整。

軍方人士今接受中央社訪問時表示，在教學規範的部分，確實已將「共軍弟兄」更改為「敵軍弟兄，放下武器、雙手抱頭」等語；但在作戰時期，並沒有限定喊話方式。國防部發言人陳中吉則說，心戰喊話是戰場心理作戰具體運用手段之一，而心戰喊話稿根據戰場實況採模擬仿真方式，因時、因地及目標對象彈性調整，以符現實需求。

(中時電子報)