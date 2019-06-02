賴清德要求蔡陣營說明收集手機的動機，遭蔡英文總統狠酸，「這不是一個負責的政治人物應該要想的」，賴清德今天回嗆「聽起來，總統已經對我展開人身攻擊」，他希望在黨內初選關鍵時刻，蔡總統能夠守得住君子風範。

民進黨總統初選確定納入手機民調，蔡陣營大規模收集手機引發外界質疑，賴清德昨天回答媒體詢問時要蔡陣營向外界說明清楚，蔡英文總統今天酸賴，把這跟民調做連結「這不是一個負責的政治人物應該要想的」。

對此，賴清德今天受訪時表示「總統嚴重了啦！」很遺憾，這場初選他一直主張不要互相攻擊，「但聽起來，總統已經對我展開人身攻擊」。

他說，如果蔡總統願意負責任的去了解昨天記者會狀況的話，不難清楚，記者是問他小英陣營在利用中油產業工會收集電話民調，問他意見如何？「我的回答是說請中央黨部查明，必要的時候也請當事人能夠對外說明，釐清社會的疑慮，讓社會對民進黨的初選能夠增加信心」。

賴清德強調，他沒有做其他的指控，所以他希望蔡文總統能夠了解清楚，這一場初選是黨內的初選，應該還是要力行君子之爭，「尤其是到最後的關鍵時刻，我希望蔡英文總統能夠守得住君子的風範」。

(工商 )