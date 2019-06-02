台中市政府民政局2日在南屯區新住民藝文中心前廣場，舉辦2019新住民傳統婚禮文化系列活動，邀請東南亞、中國大陸及加拿大的新住民成員家庭組隊報名，由專業老師帶領製作香包，並有彩繪立蛋比賽，讓新住民提前感受台灣濃厚的端午佳節氣氛。

「端午風情 童趣一夏」活動，包括民政局長吳世瑋、南屯區長簡士喆、市議員劉士州，以及立委張廖萬堅等，一起共襄盛舉。民政局吳世瑋說，新住民融入台灣社會，台灣也要瞭解世界各地新住民國家的文化，市府以後會常舉辦這類的活動，讓大家融洽相處一起為促進台中發展努力。

活動中民政局精心設計不同於往年的活動項目，邀請從事多年手作教學的老師林雪梅帶領大小朋友體驗製作香包的童玩樂趣，感受親子動手做的歡樂，並舉行彩繪立蛋比賽。台中市第五分局的警察也宣導家庭暴力防治通報管道資訊。

參加的新住民家庭大多全家動員，大人小孩持蛋認真彩繪，爭取贏取獎金的機會，最後經過國寶大師侯壽峰評選，選出前三名及佳作作品，所有參賽家庭齊聚在廣場進行彩繪立蛋並合影留念。

民政局表示，為協助新住民對台灣文化的瞭解，特別規畫2019年新住民傳統婚禮文化系列活動，除4月份起在台中市新住民藝文中心開設「新住民傳統婚禮文化」常設展覽；讓民眾認識東南亞國家如泰國、印尼、越南、菲律賓等國在婚禮文化及禮俗，並為新住民舉辦相關系列活動。

(中時 )