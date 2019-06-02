台中市政府教育局與遠見天下文化教育基金會2日合辦「2019未來教育論壇-未來已來，看見改變」，邀請全球創新教育領頭羊美國矽谷創新學校BCS創辦校長Wanny Hersey，分享教育與科技整合、發展全人教育的實務教學法，並與台灣教育學者柯華葳對談，針對108新課綱的實施，給師長、家長不一樣的觀念，期望借鏡矽谷創新整合經驗，實踐台灣新課綱教育精神。

教育局長楊振昇指出，這次論壇在國外現場方面，邀請美國矽谷創新學校Bullis Charter School (BCS)創辦校長Wanny Hersey，以「全人教育的落實與挑戰」為主題，討論創新教育與科技整合、全球素養、個性化學習與設定目標及成長型心智教學。台灣現場方面，邀請中央大學學習與教學研究所暨師資培育中心教授柯華葳，暢談如何以閱讀培養孩子的思考力。透過台美對話，盼激發對未來教育的架構與方向。

楊振昇表示，受惠於數位科技，現在孩子的學習資源比以前更豐富、更多元，網路能夠取得的相關知識也非常豐富，因此孩子比起過去擁有更好的學習環境。在新的21世紀，不只孩子的學習環境已經改變，老師也必須翻轉教學的方式，才能追上時代的腳步。

這次論壇為讓校長、教師與家長能有更多時間與講座者雙向溝通討問的時間，下午則採取分組工作坊方式進行，分由1111人力銀行總經理李大華與校長對話「如何培育未來人才的競爭力」。

南師附小老師溫美玉與其他老師共同討論如何激發「無動機小孩」的學習動力；DFC台灣發起人許芯瑋與家長面對溝通談「面對未來，我們不能只給答案」提供了學校、教學與家長全方面的精采講座。

教育局強調，未來誰能掌握技術與科技，誰就是贏家，其中跨領域整合將成新主流，經濟合作發展組織（OECD）在進行大規模「界定與選擇關鍵能力」的跨國研究計畫後，選出21世紀公民的3大關鍵能力：創新、理解、綜合能力，與108課綱訴求不謀而合。

(中時 )