國際原油趨緩下跌，布蘭特原油每桶價格跌破70美元，中油、台塑化宣布汽、柴油同步調降0.5元。調整後，中油參考零售價格為92無鉛汽油每公升28.3元、95無鉛汽油每公升29.8元、98無鉛汽油每公升31.8元、超級柴油每公升26.3元。

此外，3日凌晨1時起，台塑化零售參考價為92無鉛汽油28.3元／公升、95＋無鉛汽油29.7元／公升、98無鉛汽油31.8元／公升，超級柴油為26.1元／公升。

美中兩國貿易談判進度緩慢，關稅壁壘政策恐將導致今年全球景氣受創，國際原油價格連動下挫。中油本周調價指標7D3B週均價從每桶70.06美元下跌至67.18美元，台幣兌美元匯率貶值0.059元，國內油價依公式計算跌幅為3.14％。

中油表示，國內油價連續幾週依平穩措施調整，未調足之差價悉由中油自行吸收，上週汽、柴油各吸收0.1元。本周92無鉛汽油及柴油因未超過亞鄰最低價，汽、柴油應各調降0.5元，足額反映。

今年截至5月底止，中油汽、柴油價格因春節凍漲、抵亞鄰最低價限制及平穩措施未能調足之吸收金額粗估約為17.5億元。

受制原油庫存下降程度遠低於預期，且數據也顯示已創紀錄的高產量又進一步提升，WTI及Brent5月底原油期貨價格均收創3月來最低價。

WTI原油期貨價格下跌3.8％，收每桶56.59美元，5月跌幅逾11％；Brent原油期貨價格下滑3.7％，收每桶66.87美元，5月跌幅逾8％。

分析師指出，油價任何上行都受到現行貿易戰威脅，而波灣衝突任何潛在升級，都可能中斷市場並提高波動性。預期沙國應希望避免油價回落至7個月前的水準；去年11月下旬Brent油價大概在60美元以下。

台塑化董事長陳寶郎認為，在中美貿易戰及美國對伊朗、南美、利比亞制裁等利空因素干擾下，景氣全面趨緩下修，目前布蘭特原油價格也回落至每桶66.8美元，推估第3季布蘭特原油恐下探63～68美元區間震盪，營運審慎因應。

(工商 )