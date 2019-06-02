台北市長柯文哲對大陸提一國兩制，強調「什麼都不要講就好了」，前行政院長賴清德今天批評這是駝鳥心態，沒有辦法守護台灣一事，在民進黨內他更具實力能夠打敗國民黨候選人，如果跟柯相比，不管是在守護台灣或是在國家治理方面，「都會比他更具實力」。

台北市長柯文哲日前表示一國兩制「什麼都不要講就好了」，賴清德今天接受媒體訪問表示，柯市長恐怕要跟社會說明清楚。

他說，大陸領導人習近平已經公開講併吞台灣的進程已經開始，特別是「九二共識」並沒有「一中各表」，只有「一個中國原則」，也指出來台灣未來就只有一條路，一國兩制香港跟澳門模式，「首都市長不應該駝鳥心態，背對著這樣的說法」。

賴清德認為，柯文哲應該站在台灣人民的立場，表達他的意見，不能夠對習的說法視而不見，充耳不聞，「這些都沒有辦法正確的解決事情」，特別是在這個關鍵的時刻，國人都非常焦慮，他更不應該袖手旁觀，駝鳥心態，完全不回。

媒體詢問賴清德是認為自己比蔡英文更適合當中華民國總統？賴清德表示，他在昨天記者會裡面已經清楚說明，台灣是一個民主的國家，每4年都要改選一次，這次選舉，在民進黨內，他更具實力能夠打敗國民黨的候選人。

他也強調，如果跟柯文哲市長比較的話，不管是在守護台灣或是在國家治理方面，「我都會比他更具實力，這點我也希望得到國人的支持」。

(工商 )