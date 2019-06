61凱道造勢出現爆量人潮,讓高雄市長韓國瑜聲勢走揚。這場韓粉自主發起的挺韓誓師大會,除了地方首長和民意代表出面相挺,也得助於一群知名韓粉的全力護持。文化大學新聞系主任胡幼偉直言,韓國瑜有地氣族6大護法,還說「不要問國家能為哥做什麼;要問,你能為國家做什麼哥?!」

凱道昨日集結40萬人,第一場造勢先聲奪人,取得巨大成功,讓外界見識到韓國瑜的號召力, 不是只有空軍,也展現了陸軍的實力。昨日有雲林縣長張麗善同台,11位藍委包括蔣萬安等人也與會,主持人更清一色是雙北議員,但其實更有一群知名韓粉不遺餘力,用最土直的語言為韓國瑜創造強大聲量。

胡幼偉今在臉書直言,這些人就是地氣族6大護法,分別是強強滾、文山伯、杏仁哥、陳清茂、貼紙哥、背影哥。他在貼文中提到,「Who are they?They are not just ordinary people。不要問國家能為哥做什麼;要問你能為國家做什麼哥?!」

這幾人皆來自高雄基層,對高雄現況和韓國瑜的市政有第一手的在地觀察,評論議題能說善道,也因此常受邀上電視而擁有極高能見度,韓國瑜有這群基層民眾熱情追隨,難怪能讓韓流聲勢立於不墜之地。

地氣族6大護法的名字曝光,網友按讚笑稱,「教授把強強滾排在第一位,深有同感。昨天他帶領呼口號,真是全場強強滾,讓人心沸騰起來,別人想學都學不來的。」。另有網友說,「四大金剛,左右護法」、「背影哥昨天出道,立馬爆紅」。

(中時電子報)