每年6月8日是「世界海洋日」，6月16日則是「世界海龜日」，台中市政府響應「拒絕塑膠汙染、保護海洋生態」宗旨，呼籲各界踴躍揪團淨灘，共同減少海洋垃圾汙染。觀光旅遊局長林筱淇說，海洋正透過各種海洋生物受害樣貌，持續發出SOS求救訊號，歡迎各界踴躍到大安濱海樂園淨灘，為改善海洋環境多盡一份心力。

林筱淇指出，常見擱淺海龜以及鯨豚的胃出現塑膠垃圾的新聞，證明海洋生物已遭受這些人為垃圾嚴重威脅。常用的保特瓶、塑膠杯蓋、吸管等，一次使用後就變成垃圾，若亂丟就有可能變成海洋廢棄物，分解成細小的塑膠微粒，再經由魚蝦等海洋食物鏈，變成我們餐桌上的食物，不僅威脅海洋生態，也威脅人體健康。

台中市風景區管理所表示，淨灘時，應選擇退潮時進行，確保安全。將不屬於自然的人為垃圾撿除，而漂流木等自然物，則可留在原處。撿拾垃圾建議分3類：玻璃、可回收及不可回收，以免清潔隊後續費工再重新整理。

風管所指出，大安濱海旅客服務中心內備有飲水機，也提供廁所及淋浴設備，旁邊也有停車場供免費停車，並配置水域安全救生員及簡易醫療箱可使用，方便民眾淨灘；夏天即將來臨，大安濱海旅客服務中心夏季最受歡迎的免費游泳池，今年開放時間為6月22日至9月1日，歡迎踴躍前往。

(中時 )