花蓮市造勢會場六期重劃區旁的東大門夜市攤商早已掛出布條，引頸期盼韓流帶動夜市人潮。（許家寧攝）

高雄市長韓國瑜周六與30萬韓粉在齊聚凱道造勢，相約8日前進東台灣！花蓮韓粉2日趕在申請期限最後一天向警方申請東大門夜市旁的六期重劃區，有攤商迫不急待掛出「全民一起拚經濟，花蓮發大財」布條，凱道無法重現的「國瑜夜市」將移師花蓮開張。

30萬韓粉1日身穿紅衣，不畏風雨在凱道力挺「庶民總統」韓國瑜參加國民黨內總統初選，讓韓國瑜感動鬆口「不惜粉身碎骨！」願為中華民國扛下2020重責大任；讓韓粉樂翻，花蓮市婦女會今天中午前往向轄區花蓮警分局提出造勢場地申請。

花蓮市婦女會理事長江如玲說，知道韓國瑜巡迴首場造勢選在花蓮，讓花蓮韓粉很振奮，依法趕在活動舉行前六天借場地，她指出，位於市區的六期重劃區周遭逾1萬多平方公尺，申請時間自上午8時至晚間10時，預估屆時可望吸引10萬粉絲齊聚花蓮。

江如玲表示，目前是先把場地定下來，詳細活動流程仍要與韓國瑜團隊磋商後確認，預計周一起開會討論，請韓粉拭目以待；她笑說已有東大門夜市攤商掛出「禿子跟著月亮走、我們跟著禿子走」挺韓，引頸期盼韓粉人氣刺激花蓮震災後低迷觀光。

東大門國際觀光夜市老字號「林記燒番麥」攤位前，更早在去年底就掛出「慶祝韓國瑜市長就職，全民拚經濟，花蓮發大財！」布條，業者林上哲說，他相當支持韓國瑜「貨出去、人進來、高雄發大財」的理念，這次造勢夜市攤商全力支持韓參選總統。

(中時 )