彰化縣政府和湖埔社區大學和全球同步，採樣檢測各河段水質。（吳敏菁攝）

彰化縣政府和湖埔社區大學和全球同步，採樣檢測各河段水質。（吳敏菁攝）

迎接世界環境日，彰化縣政府和湖埔社區大學11日號召千人，齊聚在東螺溪生態教育園區，採樣檢測各河段水質，清除垃圾。（吳敏菁攝）

迎接世界環境日，彰化縣政府和湖埔社區大學11日號召千人，齊聚在東螺溪生態教育園區，在愛護河川、人人有責的一聲令下，動員分工，採樣檢測各河段水質，清除垃圾量總共290公斤，資源回收11公斤，移除銀膠菊等外來植物608公斤，親子們看著能為環境減輕點汙染的負擔，都感到特別充實有意義。

彰化縣長王惠美表示，舊濁水溪也是彰化母親河，又稱東螺溪，流經10個鄉鎮、34鄉里，灌溉稻田，沿線也有養豬場，目前有9個河川巡守隊巡邏，加上湖埔社區大學投入推廣環境教育，讓東螺溪越來越美，生態也越來越豐富。

東螺溪因偏僻，早年兩岸時常遭傾倒廢棄物，近年在水環境巡守隊及各界守護，傾倒已大量下降，溪旁自行車道提供悠遊，每年3、4月有木棉花季，9月台灣欒樹黃花盛開，美不勝收，成了彰化的美景祕境。

湖埔社大利用縣府畸零地，號召社區和師生投入，復育蝴蝶食草與蜜源的台灣原生植物，成了彩蝶翩翩，生態盎然的環境學習場所了，並透過舉辦活動，引領遊賞東螺溪生態教育園區和東螺溪蝴蝶廊道。

今天活動再掀起高潮，志工、學員們引領民眾，與全球同步進行簡易水質檢測，採集東螺溪位於溪湖段、田尾段、埔鹽段這3鄉鎮的溪水，檢測水溫、酸鹼值、溶氧及濁度，一起幫東螺溪做體檢，加深水資源環境保護觀念。

大夥更沿著河岸，撿拾垃圾，清除小花蔓澤蘭、銀膠菊等外來植物，不少親子一大早就趕來，直說「環境是大家的，汙染的環境無形之中會影響到我們的生活及身體，環境整理好，水流乾淨，種植的農產品也會很健康」。

環保局也提供豐富獎品，現場民眾熱烈參與環境教育宣導暨有獎徵答，透過世界環境日活動，喚起大眾珍惜水資源，人人都成為川生態守護者。

(中時 )