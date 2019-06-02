韓粉擠爆凱道力挺高雄市長韓國瑜。(陳怡誠攝)

30萬人風雨力挺 扛2020重責 韓願粉身碎骨

韓粉昨（1日）在凱道為高雄市長韓國瑜大造勢，現場「紅潮」擠爆，主辦單位宣布有30萬人挺韓。不過有網友顯然不相信這個數字，認為當年白衫軍為洪仲丘案上街頭，沒有椅子，十字全部塞實塞滿，也只敢宣稱20萬。不過此文馬上遭挺韓網友霸氣打臉：洪那是懶覺比雞腿，人數和氣勢都差太多。

有網友在論壇《mobile01》發文「韓吉粉有對比過洪仲丘宣稱二十萬的空拍圖嗎」，該網友指「沒有椅子，十字全部塞實塞滿，也只敢宣稱二十萬」，暗指昨天挺韓活動人數「膨風」。

這個說法立刻引來眾多網友打臉，一名網友霸氣回：「洪那是懶覺比雞腿，人數和氣勢都差太多」，另有人說「沒去現場就不要瞎掰 人擠到我根本進不去 連鑽的縫隙都沒有」、「洪仲丘沒有滿出來 今天有滿出來」。

更有網友指出「今天是甚麼天氣？有人願意去，風雨無阻就很不錯了 今天沒下雨人數應該至少再加三成吧？」、「別再騙小屁孩了，洪和太陽花都是民進黨動員的 ，還穿制服，一模一樣的白T，台北街頭停了一大堆遊覽車」、「民調下坡，還是有這樣多人來，你又能怎麼說??其實講這麼多還不是就是『不爽』兩個字而已嗎！」。

還有網友指出「好可憐~只能在這邊貼一些稍早畫面，有去現場的就知道~韓到的時候雨早就停了~根本沒什麼雨傘的問題，我們想往前擠去看一下『最遠的大營幕』都沒辦法~根本塞爆」。

(中時電子報)