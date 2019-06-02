對高雄市長韓國瑜表示捍衛中華民國，不惜粉身碎骨，前行政院長賴清德今天批評韓國瑜「提出的主張和作法，跟目標相違背」，希望國人同胞能夠看得非常清楚。

中國流亡作家袁紅冰今天聯合台灣團體舉行「六四」、「228」72週年聯合紀念活動，賴清德等人都出席。

賴清德在致詞時痛批韓國瑜雖然在演講中，提到捍衛中華民國，不惜粉身碎骨，但政策主張是支持九二共識。在習近平提到「九二共識」沒有「一中各表」空間、只有「一個中國原則」後，韓還是這樣說，「這樣如何捍衛中華民國？」

他說，在兩蔣時代主張反攻大陸，中華民國確實持續存在，這是要消滅中華人民共和國，但不論是被迫被併吞、提出和平協議或者是接受統一的主張、接受九二共識默認一國兩制，中華民國都是不會存在。

賴批評韓國瑜「市長講得非常大聲，要為捍衛中華民國粉身碎骨，但實際上他的主張跟作法，是跟目標相違背的，我希望同胞能夠看得非常清楚」。

他強調，台灣是主權獨立國家，現在的名字叫中華民國，所以任何希望捍衛中華民國的同胞都應該要率先反對中國的併吞，捍衛台灣的主權以及維護台灣民主自由人權的生活。

賴清德表示，他出來參選總統也是希望能夠結合國人同胞，共同捍衛台灣主權的完整，以及捍衛我們自由民主人權的生活方式，可以繼續維持下去，讓台灣成為民主的燈塔，能夠照亮中國大陸，讓更多的中國人民未來也有機會享受民主的制度。

媒體詢問南部登革熱疫情，賴清德表示，高雄跟台南大概每4年就會有一個非常嚴重流行，流行的時間大概五月開始，晚一點的話大概七月開始，如果說沒有好好做好防治工作，對市民是一個很大的影響。

他希望中央跟地方共同合作，這是韓市長第一年的市長任職，希望他能夠了解登革熱防治工作的種種情況，能夠充分掌握，這樣的話才不會影響到高雄市市民權益。

(工商 )