喜馬拉雅山近期非常不平靜，繼11名登山客在攻頂聖母峰不幸喪命後，如今再傳7名登山客以及1名當地嚮導在攀登另一座山峰時失蹤，至今已和外界失聯一周。

據美國有線電視新聞網（CNN）、英國廣播公司（BBC）報導，位在印度境內喜馬拉雅山脈的楠達德維山東峰（Nanda Devi East）近期傳出登山客失蹤意外，一組由4名英國人、2名美國人、1名澳洲人外加1位印度嚮導組成的團隊，5月13日與另外4名登山客組團出發，攀登楠達德維山東峰，原本大家預定26日回到營地，最終卻只有另外這4人返回，等待數日後，登山公司在31日向印度當局通報。

目前當局已派出3支救難團隊在距離峰頂25公里處進行搜救，另外一支醫療團隊也已出發準備提供支援，印度空軍也出動2架直升機在山裡進行搜救。

官員表示，看起來山裡有出現雪崩的徵兆，不清楚團隊是在上山還是下山時失聯。

楠達德維山東峰高約7,400公尺，是印度第2高峰、世界第23高峰，被視為喜馬拉雅山峰中最難攀登的其中一座，因此人煙相對稀少。

(中時電子報)