高雄市長韓國瑜1日在凱道拋出「發財外交」、「承擔重責」及「讓鬼混的政黨、政治人物下台」等說法。蔡英文總統2日到台中市重砲反擊，批韓一再地講一些「新口號」，他是高雄市民選出來的，必須要承擔起市民的期待，希望他在「發明新口號」之餘，還是要多關注高雄市政。

蔡總統2日到台中市的鄉親面對面行程，抵達大肚區的永順宮，受到鄉親的熱情。對於韓國瑜1日在凱道高喊「承擔重責」、「發財外交」及「讓鬼混的政黨、政治人物下台」等說法，都讓現場群眾情緒激昂，蔡總統除逐一提出說明外，也重砲還擊。

蔡總統說，韓市長在凱道的講話又多了很多「口號」，而且一再的講一些「新口號」，他畢竟是高雄市民選出來的，對高雄市政必須要承擔起市民的期待。蔡總統並質疑韓，是否是在市政的執行上有什麼困難，才讓他在這時選擇做這樣的事、走這樣的路。

媒體詢問對韓國瑜指稱要「讓鬼混的政黨、政治人物下台」的看法。蔡總統笑著反問：「要讓鬼混的政治人物下台啊？」，那可能很多人要問韓市長，「當這一段時間的高雄市長，真正幫高雄市做了什麼事？」

「相信，沒有很多人會接受他的看法！」蔡總統強調，目前政府團隊是非常負責任及認真，勇敢承擔改革、面對困難的事情選擇不逃避，為的就是讓國家打下好的基礎，經3年來努力，國家基礎打地樁的工程已經打好了，未來將逐項將國家建設及經濟發展轉型的成果，呈現在國人眼前。

(中時 )