「學姊」黃瀞瑩近期被爆與男友分手，近日她上資深媒體人黃暐瀚的網路節目，他發揮記者追問功力，讓黃瀞瑩聊起自己的戀愛史和感情觀，正式幫所有學姊粉絲確認了「學姊目前確定恢復單身！」，並問出黃靜瑩理想男友的條件，黃瀞瑩更透露兩段情史都敗給了遠距離的原因。

「學姊」黃瀞瑩在節目訪談中自曝理想型，更說出兩任男友都因遠距離分手的主因。（圖／17Media提供）

黃暐瀚與黃瀞瑩正好兩位都是輔大新聞系的校友，黃靜瑩說大學時有交男友「後來是我去英國念書的時候分開的，那段時間他就去當兵了」黃暐瀚一聽「所以你是兵變嗎？」黃瀞瑩否認「我沒有兵變喔，算是和平分手吧，因為以前在一起的時候，我們沒有討論到以後方向有沒有一樣，當遇到重大轉折的時候，就會想以後的方向，當討論起這些時兩個人意見就有些不太一樣」和大學時期男友因遠距離分開，黃暐瀚繼續延伸遠距離戀愛話題，故意問黃瀞瑩「那如果你在台北，男朋友在日本，那是不是也是沒辦法繼續？」

黃瀞瑩說「要懂得自己照顧自己的生活」黃暐瀚笑問「你都用視訊聯絡嗎？現在不用了對不對？」在學長的追問下，黃瀞瑩難得大方聊起已分手的日本前男友，對方是她倫敦唸碩士時的同學，兩人同年，男方畢業回國後在一家日本的大型企業上班，黃瀞瑩笑說都用破英文溝通，坦言「遠距離真的很累，要懂得排解自己的心情」兩人目前已回到同學跟好朋友的關係，偶爾還是會連絡，黃暐瀚問「為何去年選後網路就有人傳你已經變單身?是誰出賣你啊，我都沒講耶！」黃暐瀚好奇黃瀞瑩恢復單身這五個月怎麼沒交新男友？推斷是一定有人追但都不是黃瀞瑩的菜，問她喜歡怎樣的男生，黃瀞瑩覺得很難有一個特定的型，要聊得來，黃暐瀚試探除了大學時期男友和分手的日本男友，還有沒有交過別的男友，黃瀞瑩點頭說「是有一些啦！」

「學姊」黃瀞瑩。（圖／17Media提供）

還說前男友們都跟她爸爸有些類似之處，個性特質都很顧家、很愛家人，她自己後來想想也覺得很離奇，黃瀞瑩說爸爸是個性很愛家顧家的巨蟹座，愛家好男人的代表，黃瀞瑩一說巨蟹座，版上留言一堆人爭相舉手報名「我是巨蟹座，選我選我！」黃暐瀚說「你們別裝了，身分證貼上來證明，不要偷偷去改身分證喔！」還有網友頻頻熱情示愛，不斷留言「戀愛了」、「嫁給我」擇友條件除了愛家有責任感的性格特質之外，至於外貌方面黃瀞瑩說「看得開心就好，身高不用太高比我高就好了」如果男生遲到她會容易生氣，如果男友跟其他女生有曖昧，她立刻搖頭「喔，不行不行！我會震怒、大怒！」

「學姊」黃瀞瑩也曝光自己小時候的私藏照片。（圖／17Media提供）

黃瀞瑩說目前想專心把副發言人的工作做好，黃暐瀚問她是如何拒絕最近追求她的男生，黃瀞瑩笑說「沒有，沒有人追我」，但收到一些手寫信，讓她看了還滿開心，黃暐瀚聽了說自己當兵時天天給當時女友、也是現在老婆寫信，女友有時會一天同時接到8封信，結果丈母娘當時嚇死了，一度誤以為他是癡漢，寫信騷擾，黃暐瀚打電話去她就會緊張說我女兒不在，讓黃瀞瑩覺得學長浪漫又好笑。

(中時電子報)