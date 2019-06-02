「我們包的是六心級愛心粽！」竹北市新社社區發展協會上百位婆婆媽媽，2日一字排開要包好7千顆粽子，90歲阿嬤黃曾卻傳授快速又能熟練的包粽法，分批送給縣內弱勢家庭過端午，更加送到各分局派出所慰勞員警。

「社區媽媽包肉粽，新社是新竹縣第1個！」社區總幹事鍾金珠說，新社社區23年前開始包肉粽送弱勢家庭過端午，婆婆媽媽們都是主動前來，有土生土長的在地人，也有外籍的新住 民，會包粽長輩的教不包的人，一路傳承下來。

鍾金珠說，社區媽媽包的粽子內香菇、蝦米及蛋黃等10種？料，並以「貼心、用心、真心、關心、溫心、誠心」的做法，讓每顆肉粽愛心滿滿，絕對與一般市售肉粽不一樣，是真正的美味好吃，因此被稱為「六心十料」的「六星級愛心粽」。

新社社區婆婆媽媽端節前包愛心粽，經費多來自民意代表補助，如竹北市代會副主席葉信輝補助6萬元，不足部分由社區自籌。

昨天一整天要包好7千顆粽子，婆婆媽媽分工洗粽葉、炒？料等外，並排成長龍坐在小板凳上包肉粽，場面盛大。

「我們包的肉粽是向阿嬤學的！」90歲的阿嬤黃曾卻被婆婆媽媽們拱出來，她用台語說「肉粽就是少年包到現在，是跟老母學的，就是這樣包，不會困難啦！」

(中時 )