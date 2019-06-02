新竹捐血中心出現嚴重血荒，竹北市後備憲兵荷松協會結合新竹憲兵隊及各民間公益社團，2日舉辦「端午節熱血趣，捐熱血憲愛心」捐血活動，預計捐血量可達600袋，有如及時雨，讓捐血中心暫時舒緩一點血荒。
新竹捐血中心業務組長黃莉雯指出，桃竹竹苗4縣市醫院每天用量血要1千袋，因近來氣候不穩定，民眾捐血量很少，只能供應7成，每天都少300袋，若端午節前不能提高血量庫存，將陷入嚴重血荒。
「目前所有血型的用血量合計只剩4.7天！」黃莉雯說，安全用血量是7天，現最缺的是A型血剩3.8天，B型6.2天，O型4.3天，AB型5.6天，血量缺口有2千多袋。
竹北市後備憲兵荷松協會公關長林東播表示，該會每年都在端午節前，動員後憲弟兄捐血，今年進入第12年，結合新竹憲兵隊、新竹縣饒平客家文化協會等公益社團，昨各自動員到捐血中心「熱血趣」。
除了後憲和憲兵隊阿兵哥外，不少參加的民眾說，捐完血的贈品有衛生紙、平安米、吐司、手工饅頭及洗碗精，還加碼送保溫瓶，並行動電源等摸彩獎品，比去年還豐富，當然要來「憲愛心」。
(中時 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。