20190602新竹縣》竹北市後備憲兵荷松協會「捐熱血憲愛心」活動，讓新竹捐血中心暫時舒緩一點血荒。（羅浚濱攝）

新竹捐血中心出現嚴重血荒，竹北市後備憲兵荷松協會結合新竹憲兵隊及各民間公益社團，2日舉辦「端午節熱血趣，捐熱血憲愛心」捐血活動，預計捐血量可達600袋，有如及時雨，讓捐血中心暫時舒緩一點血荒。

新竹捐血中心業務組長黃莉雯指出，桃竹竹苗4縣市醫院每天用量血要1千袋，因近來氣候不穩定，民眾捐血量很少，只能供應7成，每天都少300袋，若端午節前不能提高血量庫存，將陷入嚴重血荒。

「目前所有血型的用血量合計只剩4.7天！」黃莉雯說，安全用血量是7天，現最缺的是A型血剩3.8天，B型6.2天，O型4.3天，AB型5.6天，血量缺口有2千多袋。

竹北市後備憲兵荷松協會公關長林東播表示，該會每年都在端午節前，動員後憲弟兄捐血，今年進入第12年，結合新竹憲兵隊、新竹縣饒平客家文化協會等公益社團，昨各自動員到捐血中心「熱血趣」。

除了後憲和憲兵隊阿兵哥外，不少參加的民眾說，捐完血的贈品有衛生紙、平安米、吐司、手工饅頭及洗碗精，還加碼送保溫瓶，並行動電源等摸彩獎品，比去年還豐富，當然要來「憲愛心」。

(中時 )